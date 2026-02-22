Песков заявил, что РФ ответит, если в Эстонии появится ядерное оружие

Фото: kremlin.ru

Если в Эстонии появится ядерное оружие, направленное на Россию, Москва также нацелит свое оружие на Таллин. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

Так он прокомментировал заявление МИД Эстонии о возможном размещении ядерного оружия на территории страны по решению НАТО.

При этом, подчеркнул официальный представитель Кремля, Москва не угрожает ни Таллину, ни остальным странам Евросоюза. Россия делает все, чтобы обезопасить себя, особенно когда дело касается вопросов ядерного сдерживания.

Ранее член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема предположил, что Россия будет готова применить ядерное оружие для предотвращения вступления Украины в НАТО. По его словам – это самая большая красная линия РФ.

