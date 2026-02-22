Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за снегопада и ветра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

"До 21:00 по московскому времени в городе и по области ожидается метель и порывы юго-западного ветра до 17 метров в секунду", – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что желтый уровень символизирует потенциальную опасность метеоусловий.

Согласно прогнозам синоптиков, в ночь на 23 февраля температура воздуха в городе составит от минус 7 до минус 9 градусов, в центре – от 3 до 5 градусов мороза. В Подмосковье прогнозируются от минус 5 до минус 10 градусов.

Синоптики ранее предупредили москвичей о снеге и усилении ветра в ближайшее время. Непогода сохранится до конца суток, 22 февраля.

Горожан попросили соблюдать внимательность на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них транспорт. Автомобилистов призвали придерживаться скоростного режима и дистанции.