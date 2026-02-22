Собянин сообщил о двенадцатом БПЛА, сбитом на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны сбили еще один БПЛА, летевший на Москву в воскресенье, 22 февраля. Об этом в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

Беспилотники атаковали Москву днем 22 февраля. Сначала Собянин сообщил о ликвидации одного БПЛА, затем силы ПВО РФ сбили еще один. Позже атака продолжилась.

На месте их обломков также работают экстренные службы.