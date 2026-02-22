22 февраля, 18:14Мэр Москвы
Собянин сообщил о двенадцатом БПЛА, сбитом на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны сбили еще один БПЛА, летевший на Москву в воскресенье, 22 февраля. Об этом в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.
По словам мэра столицы, на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.
Беспилотники атаковали Москву днем 22 февраля. Сначала Собянин сообщил о ликвидации одного БПЛА, затем силы ПВО РФ сбили еще один. Позже атака продолжилась.
На месте их обломков также работают экстренные службы.
Силы ПВО сбили 11 беспилотников на подлете к Москве – Собянин