Ученые фиксируют мощные газопаровые выбросы на вулкане Шивелуч на Камчатке

Фото: ТАСС/Zuma

Мощные газопаровые выбросы были зафиксированы на вулкане Шивелуч на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную группу реагирования на вулканические извержения.

Отмечается, что активность сопровождается тепловой аномалией. Продолжается рост лавового купола вулкана.

По данным ученых, высота лавового купола достигла 2,5 километра, авиационной цветовой код вулкана – "оранжевый". Это означает, что активность вулкана может угрожать работе двигателей низколетящих самолетов.

Ранее, 21 февраля, ощущаемое землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Камчатки. Эпицентр толчка находился в Тихом океане, в 86 километрах от краевого центра. Его очаг залегал на глубине 50,8 километра.

