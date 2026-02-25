Форма поиска по сайту

25 февраля, 10:50

IOL: врач изнасиловал женщину под предлогом осмотра в ЮАР

В ЮАР врач изнасиловал женщину под предлогом осмотра

В ЮАР 42-летний врач Фиве Джетро Яфт обвиняется в изнасиловании 22-летней девушки в городе Комани. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на издание IOL.

По данным СМИ, женщина пришла в офис Яфта, чтобы передать одежду для ребят в его благотворительный фонд. Врач предложил ей бесплатный медицинский осмотр в качестве благодарности. Во время процедуры, заявила жертва, мужчина напал на нее.

Представитель полиции капитан Йолиса Мголодела рассказала, что Яфт угрожал девушке и заставил ее молчать из-за присутствия других пациентов в приемной. После случившегося врач выдал потерпевшей ваучер на приобретение таблеток для прерывания беременности.

В середине февраля обвиняемого арестовали, однако позже он вышел под залог. Следующее судебное заседание назначено на 30 апреля.

Ранее сообщалось, что в Бразилии бабушка продавала своих внучек 10, 12 и 14 лет педофилам. Она контролировала их распорядок дня и отдавала мужчинам за деньги на протяжении как минимум 10 лет. Женщина обвиняется в создании организованной сети по сексуальной эксплуатации детей и подростков.

