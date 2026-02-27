Следы ДНК из машины помогли найти пропавшую в Смоленске девочку

Фото: телеграм-канал "Следком"

Обнаружить пропавшую в Смоленске 9-летнюю девочку удалось в том числе благодаря результатам анализа ДНК, которую специалисты изъяли из автомобиля подозреваемого в похищении ребенка. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Оперативники установили автомобиль, на котором, предположительно, перевозили ребенка. Эксперты изъяли биологические объекты из салона. Результаты анализа ДНК позволили выйти на след подозреваемого", – рассказала Волк.

Специалисты продолжают мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Ребенок пропал в Смоленске утром 24 февраля, отправившись на прогулку с собакой. С собой девочка не взяла ни телефон, ни ключи. Вечером этого же дня стартовали поиски.

По факту пропажи девочки было возбуждено уголовное дело. После этого стало известно о возможном похищении ребенка. На третьи сутки несовершеннолетнюю обнаружили живой в квартире одного из домов на территории Заднепровского района.

Вместе с ней там находился местный житель 1983 года рождения, который ранее был приговорен к трем годам лишения свободы условно за хранение и приобретение психотропного вещества в крупном размере.

Мужчина был задержан по подозрению в похищении. По данным СМИ, злоумышленник отказался от дачи показаний и потребовал предоставить ему адвоката. Само жилое помещение находится в 300 метрах от дома, в котором живет семья девочки.