26 февраля, 22:26Мэр Москвы
Собянин: системой ПВО Минобороны уничтожены еще два БПЛА на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
На подлете к Москве ликвидированы еще два беспилотника. Об этом сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.
На месте падения обломков проводятся работы при участии экстренных служб.
БПЛА предприняли атаку на Москву в четверг, 26 февраля. В общей сложности было нейтрализовано 15 дронов, которые летели на столицу.
Из-за угрозы временно приостанавливали работу столичные аэропорты – Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Позже ограничения на прием и отправку рейсов были сняты, и воздушное сообщение восстановлено.
Позднее ограничительные меры вновь временно вводились в аэропорту Шереметьево.