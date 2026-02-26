Собянин: системой ПВО Минобороны уничтожены еще два БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

На подлете к Москве ликвидированы еще два беспилотника. Об этом сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.

На месте падения обломков проводятся работы при участии экстренных служб.

БПЛА предприняли атаку на Москву в четверг, 26 февраля. В общей сложности было нейтрализовано 15 дронов, которые летели на столицу.

Из-за угрозы временно приостанавливали работу столичные аэропорты – Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Позже ограничения на прием и отправку рейсов были сняты, и воздушное сообщение восстановлено.

Позднее ограничительные меры вновь временно вводились в аэропорту Шереметьево.