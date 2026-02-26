В Таганском суде Москвы опровергли информацию о побеге подозреваемого

Фото: ТАСС/Олеся Чепурченко

В Таганском суде Москвы опровергли появившиеся в Сети сведения о побеге подозреваемого в уголовном преступлении из здания суда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

"Таких фактов не было", – подчеркнули в суде.

Соответствующая информация ранее появилась в телеграм-каналах. Утверждалось, что сбежал подсудимый, который проходил по делу о хищении телефона у прохожего. После произошедшего его объявили в федеральный розыск. Помимо этого, в столице был якобы объявлен план "Перехват".

До этого в Сети появилась информация, что неизвестные якобы напали на конвой ФСИН в Казани и освободили заключенного. Уточнялось, что к служебному автомобилю подъехала черная легковая машина. Тем не менее надзорное ведомство опровергло сведения о нападении.

