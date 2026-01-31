Восемь опасных преступников сбежали из тюрьмы в США

Фото: depositphotos/Denisfilm

Восемь опасных преступников, осужденных за тяжкие преступления, совершили побег из тюрьмы американского штата Луизиана. Об этом сообщила полиция штата в своих соцсетях.

Возраст беглецов составляет от 19 до 31 года. Силовикам уже удалось поймать троих заключенных, оставшиеся пять по-прежнему на свободе. Обвинения сбежавших в полиции не уточнили.

Ранее в Таиланде преступник порезался во время побега из обворованного дома и умер. Инцидент произошел в тайском округе Бангпаконг провинции Чаченгсау.

В октябре прошлого года в американском штате Миссисипи в результате дорожной аварии на свободе оказались макаки из Тулейнского университета, которые были переносчиками гепатита С, герпеса и COVID-19. Позже удалось поймать и уничтожить всех животных.