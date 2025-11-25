25 ноября, 17:53Происшествия
Осужденный плеснул кислотой в начальника колонии в Калужской области
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Осужденный плеснул кислотой в начальника колонии в Калужской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСИН России.
По данным ФСИН, ЧП произошло 25 ноября. Пострадавшего госпитализировали с серьезными ожогами лица, глаз и рук. В настоящее время областное следственное управление СК России проводит процессуальную проверку и устанавливает обстоятельства случившегося.
Ранее в Сети появилась информация о том, что неизвестные якобы атаковали конвой ФСИН в Казани и освободили заключенного. Уточнялось, что к служебному автомобилю подъехала черная легковая машина, а после нападения в городе якобы объявили план "Перехват".
Надзорное ведомство опровергло информацию об атаке. Журналисты также утверждали, что конвой якобы принадлежал военной комендатуре, а не ФСИН.
