Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Осужденный плеснул кислотой в начальника колонии в Калужской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСИН России.

По данным ФСИН, ЧП произошло 25 ноября. Пострадавшего госпитализировали с серьезными ожогами лица, глаз и рук. В настоящее время областное следственное управление СК России проводит процессуальную проверку и устанавливает обстоятельства случившегося.

Ранее в Сети появилась информация о том, что неизвестные якобы атаковали конвой ФСИН в Казани и освободили заключенного. Уточнялось, что к служебному автомобилю подъехала черная легковая машина, а после нападения в городе якобы объявили план "Перехват".

Надзорное ведомство опровергло информацию об атаке. Журналисты также утверждали, что конвой якобы принадлежал военной комендатуре, а не ФСИН.