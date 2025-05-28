ФСИН опровергла побег из СИЗО в Татарстане

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Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в Татарстане опровергло информацию о побеге из следственного изолятора на территории региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Новости о произошедшем ранее появились в СМИ. По данным журналистов, в Казани разыскивали якобы сбежавшего из СИЗО мужчину, судимого за различные преступления.

Сотрудники ведомства назвали информацию недостоверной.

Ранее ФСИН опровергла сообщения о побеге двух осужденных в Подмосковье. В ряде телеграм-каналов появилась информация, что заключенные якобы сбежали из автобуса во время конвоирования из Твери в Москву. При этом утверждалось, что один из сбежавших был судим за грабеж, кражу и убийство.