ФСИН опровергла побег заключенных из колонии в Амурской области

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Сообщения о побеге двух осужденных в Амурской области не соответствуют действительности, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро ФСИН России.

Ранее в ряде телеграм-каналов появилась информация о якобы побеге двух заключенных из амурской исправительной колонии. По версии ФСИН, осужденные не явились в участок, функционирующий как исправительный центр.

"На данный момент они задержаны", – добавили там.

Ранее похожий случай произошел в городе Нерчинске Забайкальского края. Там четверо осужденных к принудительным работам пропали из исправительного центра № 1.

Позднее одного из мужчин задержали в Чите, а второго нашли по домашнему адресу в Амурской области. Затем в Чите задержали третьего осужденного, а четвертый мужчина вернулся в исправительный центр сам.

