Четверо осужденных пропали из исправительного центра в Забайкалье

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Четверо осужденных к принудительным работам пропали из исправительного центра №1 в городе Нерчинск Забайкальского края, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение УФСИН по региону.

Инцидент случился еще 26 октября, именно тогда осужденных не нашли на месте работ. Чуть позже двоих из них удалось найти и задержать. Первого мужчину нашли в Гвардейском микрорайоне Читы, а второго по домашнему адресу в Амурской области. Само наказание, добавили в ведомстве, не связано с лишением свободы.

До этого аналогичное происшествие случилось в ЦФО. Шестеро заключенных, по словам следователей, сделали подкоп и сбежали из ИК-2 в Липецкой области, это произошло также 26-го числа.

В результате поисков двух мужчин задержали в Тамбовской области, еще трех поймали в Липецкой области. По факту случившегося назначена служебная проверка, а следователи возбудили дело о халатности должностных лиц исправительной колонии.

