Сбежавшие из липецкой ИК-2 заключенные оказались выходцами из Средней Азии

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Все шестеро преступников, которые сбежавли из липецкой колонии, являются выходцами из Средней Азии, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСИН.

О побеге стало известно в субботу, 26 октября. В настоящий момент ведутся мероприятия по розыску и задержанию преступников, рассказал глава региона Игорь Артамонов. К поискам была привлечена межведомственная группа.

Позже УФСИН по Липецкой области сообщило, что заключенные смогли сбежать из исправительной колонии № 2 через подкоп.

После обнаружения их пропажи за ними направили резервные группы и группы преследования. Также сотрудники ведомства выставили временные розыскные посты, оповестили о произошедшем взаимодействующие органы и разослали ориентировочные данные на сбежавших преступников. Вместе с тем была назначена служебная проверка, в ходе которой планируется установить обстоятельства, способствовашие побегу.

Кроме того, в Липецкую область была направлена группа центрального аппарата ФСИН. В нее включили сотрудников отдела розыска ведомства. Кроме того, во ФСИН был сформирован оперативный штаб по розыску и задержанию сбежавших.

