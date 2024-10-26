26 октября, 11:41Происшествия
Сбежавшие из липецкой ИК-2 заключенные оказались выходцами из Средней Азии
Фото: ТАСС/Филипп Кочетков
Все шестеро преступников, которые сбежавли из липецкой колонии, являются выходцами из Средней Азии, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСИН.
О побеге стало известно в субботу, 26 октября. В настоящий момент ведутся мероприятия по розыску и задержанию преступников, рассказал глава региона Игорь Артамонов. К поискам была привлечена межведомственная группа.
Позже УФСИН по Липецкой области сообщило, что заключенные смогли сбежать из исправительной колонии № 2 через подкоп.
После обнаружения их пропажи за ними направили резервные группы и группы преследования. Также сотрудники ведомства выставили временные розыскные посты, оповестили о произошедшем взаимодействующие органы и разослали ориентировочные данные на сбежавших преступников. Вместе с тем была назначена служебная проверка, в ходе которой планируется установить обстоятельства, способствовашие побегу.
Кроме того, в Липецкую область была направлена группа центрального аппарата ФСИН. В нее включили сотрудников отдела розыска ведомства. Кроме того, во ФСИН был сформирован оперативный штаб по розыску и задержанию сбежавших.