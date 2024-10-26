Группа центрального аппарата ФСИН направлена в Липецкую область после побега заключенных

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Группа центрального аппарата ФСИН направлена в Липецкую область после побега шести заключенных, сообщило пресс-бюро ведомства.

В состав группы было решено включить сотрудников отдела розыска ФСИН. Им предстоит организовывать и примнимать участие в оперативно-розыскных мероприятиях, указали в ведомстве.

Кроме того, во ФСИН был сформирован оперативный штаб по розыску и задержанию сбежавших.

О побеге стало известно в субботу, 26 октября. В настоящий момент ведутся мероприятия по розыску и задержанию преступников, рассказал глава региона Игорь Артамонов. К поискам была привлечена межведомственная группа.

Позже УФСИН по Липецкой области сообщило, что заключенные смогли сбежать из липецкой исправительной колонии № 2 через подкоп.

После обнаружения их пропажи за ними направили резервные группы и группы преследования. Также сотрудники ведомства выставили временные розыскные посты, оповестили о произошедшем взаимодействующие органы и разослали ориентировочные данные на сбежавших преступников. Вместе с тем была назначена служебная проверка, в ходе которой планируется установить обстоятельства, способствовашие побегу.

