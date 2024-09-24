Готовившие побег из ИК экстремисты обезврежены в Нижегородской области

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Нижегородской области"

Готовивших побег из исправительной колонии № 6 осужденных обезвредили в Нижегородской области, у них были изъяты экстремистская религиозная литература, рукописи и ножи. Об этом сообщает региональный Следственный комитет РФ в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, в отношении троих подозреваемых, отбывающих наказание в ИК, возбуждены уголовные дела, предусмотренные статьями "Организация деятельности экстремистской организации и участие в ней", "Покушение на совершение побега из мест лишения свободы лицом, отбывающим наказание, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия", "Покушение на дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества".

В СК добавили, что осужденные попытались вступить в религиозное экстремистское объединение, которое было признано в 2010 году экстремистским и запрещено на территории России. Задержанные активно пропагандировали радикальные религиозные догматы указанного объединения среди других осужденных.



Следствие установило, что в период с августа по сентябрь текущего года подозреваемые разработали план побега с помощью запрещенных предметов.

В результате проводимых совместных мероприятий сотрудников СК России, УФСБ России, ГУФСИН России и ГУ МВД России по Нижегородской области обвиняемые были задержаны на стадии приготовления к побегу.

Ранее в Тюменской области задержали двоих осужденных, сбежавших из колонии-поселения при ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по Новосибирской области. До побега они были осуждены за преступления против собственности.