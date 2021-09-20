Двух заключенных, сбежавших из новосибирской колонии, задержали в Тюменской области

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Сотрудники ФСИН и полицейские в Тюменской области задержали двоих осужденных, сбежавших из колонии-поселения в Новосибирской области, сообщает РИА Новости.

Во время плановой проверки осужденных в июле этого года обнаружили отсутствие Виталия Козлова и Александра Горлова, отбывающих наказание на участке колонии-поселения при ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по Новосибирской области.

Правоохранители организовали их розыск. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий обоих заключенных задержали. Они оба ранее были осуждены за преступления против собственности.

В колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации. В часы от подъема до отбоя они могут свободно передвигаться в пределах колонии-поселения.

С разрешения администрации они могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах населенного пункта, где находится колония, если это необходимо для выполняемой ими работы или для обучения.

Ранее два осужденных совершили побег из колонии-поселения в Уфе. Сбежавшие заключенные – 29-летний Чирков Сергей Александрович, уроженец Магинска Караидельского района Башкирии, и 27-летний Камардин Сергей Сергеевич, уроженец Мелеуза в Башкирии. Заключенные сбежали из колонии 15 сентября.