Сотрудников колонии в Тюмени проверят на халатность из-за побега заключенного

16:54
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Тюмени сотрудников колонии, откуда сбежал заключенный, проверят на халатность, говорится на сайте СУСК РФ по региону.
"Начата доследственная проверка по факту ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей сотрудниками исправительной колонии по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что следователям предстоит оценить действия должностных лиц, а также установить причины и обстоятельства произошедшего.
Как уточняется, накануне 43-летний мужчина, отбывающий наказание за убийство, сбежал с участка колонии-поселения при ФКУ ИК-2 УФСИН по Тюменской области.
Ранее сообщилось, что пятеро осужденных, проходящих принудительное лечение в психоневрологическом диспансере в Бурятии, сбежали из медучреждения. Сейчас они вновь находятся в диспансере.
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