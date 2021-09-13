Заключенный сбежал из колонии-поселения в Омской области

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Заключенный сбежал из колонии поселения № 13 УФСИН по Омской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный УФСИН.

"12 сентября 2021 года в ходе плановой проверки сотрудниками учреждения было обнаружено отсутствие осужденного Л., отбывающего наказание в колонии-поселении № 13 УФСИН России по Омской области", – говорится в сообщении.

В УФСИН отметили, что на данный момент сотрудники принимают все меры для установления местонахождения заключенного. Ранее мужчина отбывал наказание в омской исправительной колонии № 6, но в 2019 году был этапирован по решению суда в колонию-поселение.

Местные СМИ сообщали, что мужчина был приговорен к 16 годам колонии за убийство, угон, разбойные нападения и похищение человека.

Ранее стало известно, что пятеро осужденных, проходящих принудительное лечение в психоневрологическом диспансере в Бурятии, сбежали из медучреждения. Сейчас они вновь находятся в диспансере.

