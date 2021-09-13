Заключенный сбежал из колонии-поселения в Омской области

18:09
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Заключенный сбежал из колонии поселения № 13 УФСИН по Омской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный УФСИН.
"12 сентября 2021 года в ходе плановой проверки сотрудниками учреждения было обнаружено отсутствие осужденного Л., отбывающего наказание в колонии-поселении № 13 УФСИН России по Омской области", – говорится в сообщении.
В УФСИН отметили, что на данный момент сотрудники принимают все меры для установления местонахождения заключенного. Ранее мужчина отбывал наказание в омской исправительной колонии № 6, но в 2019 году был этапирован по решению суда в колонию-поселение.
Местные СМИ сообщали, что мужчина был приговорен к 16 годам колонии за убийство, угон, разбойные нападения и похищение человека.
Ранее стало известно, что пятеро осужденных, проходящих принудительное лечение в психоневрологическом диспансере в Бурятии, сбежали из медучреждения. Сейчас они вновь находятся в диспансере.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: