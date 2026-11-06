Свадьба в Ватикане вызвала споры в соцсетях из-за нарядов невесты и подружек

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Церемония бракосочетания в Ватикане стала поводом для критики в социальных сетях: пользователям не понравились платья невесты и ее подружек. Об этом пишет Parenting Patch.

Кадры с торжества появились в интернете. Многие сочли наряды слишком открытыми для католического храма и удивились, что девушек допустили до церемонии.

Невеста Эмма сообщила, что образы заранее согласовали с церковью. По ее словам, платья, нарушающие правила, не разрешили бы надеть.

Основная дискуссия развернулась вокруг подружек невесты. Для них дизайнер из Ванкувера вручную сшил длинные шелковые платья с накидками, похожими на короткие топы. Эмма пояснила, что накидки закрывали живот, а на всякий случай девушки надели под платья телесные майки.

К самой невесте также возникли вопросы из-за открытых плеч и глубокого выреза. Эмма рассказала, что платье изначально сидело выше, но во время сборов сползло. Кроме того, она постоянно наступала на шлейф.

На протяжении церемонии плечи девушки прикрывала фата. По утверждению невесты, она была гораздо плотнее, чем кажется на кадрах. Эмма добавила, что с детства ходит в католическую церковь и хорошо знает ее правила.

Ранее критику в соцсетях вызвала шутка шоумена Ильи Соболева о груди модели Кати Голден (настоящее имя – Екатерина Мясникова. – Прим. ред.). Инцидент произошел на свадьбе, где выступал артист.

Он предложил гостям пройтись по импровизированному подиуму, а когда перед публикой появилась Голден, комик пошутил, что она "только в начальной стадии формирования груди, но женщина уже сочная".