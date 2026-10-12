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12 октября, 10:04

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Daily Mail: актер Тоби Магуайр провел свадебную церемонию для бывшей жены на Гавайях

Актер Тоби Магуайр провел свадебную церемонию для бывшей жены на Гавайях

Фото: AP/WireImage/Jeff Vespa

Актер Тоби Магуайр выступил в роли ведущего на свадьбе своей бывшей супруги, дизайнера ювелирных украшений Дженнифер Мейер. Об этом сообщает Daily Mail.

49-летняя Мейер вышла замуж за 34-летнего бизнесмена Джеффа Огунлеси. Церемония прошла на берегу океана в роскошном отеле на Гавайях. Невеста выбрала белое платье с открытыми плечами, пышной юбкой и длинной фатой, а жених – черный костюм, белую рубашку и галстук-бабочку.

Магуайр проводил бывшую жену к арке, украшенной живыми цветами, и произнес речь, после которой объявил пару мужем и женой. Актер выглядел счастливым и широко улыбнулся, когда молодожены поцеловались.

На свадьбе также присутствовали друг Магуайра Леонардо ДиКаприо, приехавший с 28-летней итальянской моделью Витторией Черетти, миллиардер Джефф Безос с женой Лорен Санчес, актриса Кортни Кокс и стилист, дизайнер и писательница Рэйчел Зоуи.

Магуайр и Мейер были женаты с 2007 по 2020 год. Их собственная свадьба также состоялась на Гавайях. У бывших супругов двое детей: 19-летняя дочь Руби и 17-летний сын Отис.

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