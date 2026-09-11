Фанаты Джейкоба Элорди уверены, что актер стал жертвой "проклятия Кардашьян"

Новый фильм Ридли Скотта "Собачьи звезды" с Джейкобом Элорди провалился в прокате. Пользователи сразу связали эту неудачу актера с его романом с топ-моделью Кендалл Дженнер и снова заговорили о "проклятии Кардашьян". Подробнее – в материале Москвы 24.

"Медийный образ Джейкоба поглощен"

Фото: кадр из фильма "Собачьи звезды"; режиссер – Ридли Скотт; производство – 20th Century Studios, Scott Free Productions

Фильм режиссера Ридли Скотта "Собачьи звезды" провалился в прокате, несмотря на звездный актерский состав, включая Джейкоба Элорди в главной роли. Постапокалиптический триллер собрал в дебютные выходные дни лишь 8 миллионов долларов в 3 330 кинотеатрах США, заняв пятое место в рейтинге, сообщили СМИ.

В качестве сравнения журналисты привели предыдущую работу Элорди – фильм "Грозовой перевал": новая лента Скотта заработала лишь одну десятую от сборов экранизации романа.

Пользователи Сети сразу связали громкий провал фильма с романом Джейкоба: уже около 7 месяцев он встречается с моделью Кендалл Дженнер. По мнению комментаторов, актер стал жертвой "проклятия Кардашьян".

"Поразительно, как медийный образ Джейкоба был полностью поглощен после того, как он начал встречаться с Кендалл, не так ли?", "все началось с того, что он проигнорировал Каннский фестиваль, чтобы просто пофлиртовать с Кендалл", – написали комментаторы.

Однако более приземленные зрители считают, что виноват не Элорди и даже не Кендалл – по их мнению, причина в плохой рекламной кампании фильма.

"Проклятие это или нет, но такой фильм не произведет фурор в кинотеатрах. Нужна масштабная маркетинговая кампания, хорошие отзывы и/или сарафанное радио. Ничего из этого не произошло", – уверен один из комментаторов.

"Мы отдаем мужчине все"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/kardashians

Теория о том, что всех возлюбленных сестер медиа-клана Кардашьян-Дженнер преследует проклятие, зародилась на просторах интернета несколько лет назад. Согласно ей, после отношений с девушками из этой семьи все мужчины теряли популярность, карьерные перспективы и начинали попадать в скандалы.

Об этой закономерности в одной из серий семейного реалити-шоу упоминала и младшая представительница клана Кайли Дженнер.





Кайли Дженнер бизнесвумен Проклятие нашей семьи в том, что жизнь каждого мужчины, который встречается с кем-то из нас, катится под откос.

Однако ее старшая сестра, модель Кендалл Дженнер в 2021 году в специальном выпуске про шоу "Семейство Кардашьян" выразила недовольство этой теорией.

"Я думаю, что мужчины должны взять на себя эту ответственность. Мы очень щедрые, заботливые и любящие женщины. И когда в нашей жизни появляется мужчина, мы отдаем ему все, и как семья мы все его очень любим", – отметила Кендалл.

Она также подчеркнула, что теория о "проклятии Кардашьян" ее лично "даже оскорбляет".

Чьи карьеры пошли под откос?

Фото: ТАСС/AP Photo/Jordan Strauss; Richard Shotwell

Одной из первых громких "жертв проклятия Кардашьян" стал рэпер Рэй Джей: до 2006 года он встречался с бизнесвуман и инфлюенсером Ким Кардашьян. В Сети считают, что именно музыкант помог семье прославиться после секс-видео с участием Ким.

До знакомства с ней он занимался написанием треков и выпустил несколько музыкальных альбомов. Его сингл Let It Go стал саундтреком к фильму "Вызов" режиссера Феликса Гэри Грея. В итоге после появления скандального ролика Джей продолжил записывать треки, но его популярность и музыкальная карьера пошли на спад. Он выпустил несколько студийных альбомов, включая All I Feel (2008), однако новые работы уже не достигали прежних высот. Плюс артист стал чаще попадать в скандалы.

В январе 2026 года Джей в личном блоге заявил, что его жизнь подходит к концу из-за проблем со здоровьем. Музыкант поделился, что после череды определенных проблем его сердце функционирует только на 25%. В одном из интервью Рэй со ссылкой на врачей сказал, что "не доживет до 2027 года" и уже принял меры, чтобы после его смерти его супруга и дети ни в чем не нуждались.

Еще одним "пострадавшим" стал жених Хлои Кардашьян – баскетболист Ламар Одом. До знакомства с девушкой он имел успешную карьеру, был двукратным чемпионом NBA в составе Los Angeles Lakers и считался одним из самых талантливых спортсменов своего поколения.

Они поженились всего через несколько недель после знакомства в 2009 году. При этом во время брака Хлоя старалась скрывать тот факт, что муж ей регулярно изменял, однако в 2013-м информация просочилась в прессу, и пара прекратила отношения.

При этом развод не изменил образа жизни спортсмена: он продолжал заводить связи с другими женщинами и злоупотреблять алкоголем и наркотиками. В 2015 году после 4-дневного загула и употребления запрещенных веществ его госпитализировали в критическом состоянии. Врачи диагностировали у баскетболиста ишемический инсульт, приведший к коме. После этого инцидента спортивная карьера Ламара прекратилась.

Последний скандал с участием Ламара случился в начале 2026 года. Его обвинили в управлении автомобилем "в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения". Однако, как сообщил сайт New York Post, в июле прокуратура закрыла дело.

Фото: ТАСС/AP Photo/Ashley Landis

Также, по мнению интернет-конспирологов, под "проклятие" семьи попал бывший супруг Ким Кардашьян – рэпер Канье Уэст. Он вел себя вызывающе и до знакомства с ней, но во время брака и после него ситуация обострилась.

Роман начался в 2012 году. Через пару лет знаменитости поженились, а развелись в 2021-м. За это время в браке появились четверо детей.

В 2016 году у рэпера случился серьезный нервный срыв – ему пришлось отменить десятки концертов, а затем началась череда громких скандалов. В 2018-м в прямом эфире Уэст произнес фразу: "Четыреста лет рабства? Это звучит как осознанный выбор", – которую многие восприняли как откровенно расистское высказывание. Уэст позже пытался объяснить, что имел в виду "ментальное рабство", но это мало что изменило.

2 года спустя он выдвинул свою кандидатуру на пост президента США и начал предвыборную кампанию: на встречи с избирателями он приходил в бронежилете, эмоционально выступал и публично рассказывал, что во время первой беременности Ким Кардашьян они обсуждали вопрос об аборте.

В конце 2022 года он регулярно публиковал в социальной сети посты, которые по многим критериям были расценены как антисемитские. В итоге его аккаунт был заблокирован.

Также в этот период он публично выражал симпатию Адольфу Гитлеру. Из-за этого он потерял рекламные контракты и столкнулся с отменой концертов в ряде стран.

Еще одной знаменитостью, столкнувшейся с "проклятием Кардашьян", стал актер Тимоти Шаламе, уверены в Сети. Исполнитель главной роли в фильме "Марти Великолепный" начал встречаться с Кайли Дженнер в 2023 году. Практически сразу пара встретилась с критикой: пользователи Сети и журналисты отмечали, что изначально у Шаламе был образ "интеллектуала", а он якобы несовместим с ярким образом Кайли. После этого недовольные фанаты обвинили Дженнер в изменившемся стиле актера: по их мнению, Тимоти, ранее считавшийся секс-символом, перестал быть привлекательным.

Также фанаты обратили внимание, что Тимоти так и не получил премию "Оскар", хотя несколько раз за последние годы был номинирован на нее. В 2025 году Шаламе мог стать самым молодым лауреатом среди исполнителей главных ролей за работу "Боб Дилан: Никому не известный", однако победа досталась не ему. Более того, в 2026 году Шаламе снова остался без премии. У него была номинация в категории "Лучшая мужская роль" за фильм "Марти Великолепный".