В Сети заподозрили Кайли Миноуг в вампиризме

"Правда раскроется в нужное время": конспирологические теории о знаменитостях

В Сети получила распространение конспирологическая теория, что австралийская певица Кайли Миноуг – вампир. О других теориях заговора в отношении звезд расскажет Москва 24.

Кайли Миноуг

Фото: legion-media.com/Alamy Live News/Justin Ng

57-летняя австралийская певица активно ведет соцсети и балует подписчиков новым контентом. Фолловеры давно обратили внимание на ее стройную форму и внешность: по их мнению, знаменитость выглядит не просто свежо и хорошо, а практически не изменилась. Такие сравнения породили в Сети абсурдную теорию, что певица может быть вампиром.

Правда, ранее появилась и более приземленная версия, что Миноуг прибегла к помощи пластических хирургов. Однако певица опровергала домыслы и признавалась лишь в использовании ботокса и других косметических процедур. Кроме того, звезда отмечала, что блистать на светских мероприятиях ей помогает целая команда стилистов и визажистов, а также правильно подобранный дерматологом уход за кожей.

Филипп Киркоров

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Павел Кашаев; legion-media.com/Image Press Agency/Xavier Collin

В Сети распространилась теория, что американская модель Кендалл Дженнер – дочь народного артиста РФ Филиппа Киркорова.

Поп-король впервые прокомментировал предположения фанатов в эфире одного из шоу. Ведущая Олеся Иванченко отметила внешнее сходство знаменитостей, а также предположила, что Киркоров в 1994 году мог познакомиться с матерью модели, продюсером Крис Дженнер, в Атлантик-Сити в США, где как раз в то время выступал. А в 1995-м как раз родилась Кендалл.

Однако народный артист опроверг эту теорию.

"В Атланте я был со своей бывшей женой. Она бы не позволила, она бы головы оторвала всем. Я уже был не один, я был окольцован. Это просто совпадение. Хотя хотелось бы в эту легенду верить, ее поддержать, на этом хайпануть, но я человек правды, поэтому чего не было, того не было. Что было, то было, а вот этого – не было", – твердо сказал Киркоров.

Ариана Гранде

Фото: legion-media.com/Image Press Agency/Sipa USA

Во время промо-тура второй части фильма "Злая" в конце 2025 года актриса и певица удивила и даже напугала фанатов своим внешним видом и поведением. Ее совместные появления с коллегой по проекту Синтией Эриво сначала разлетелись на мемы в Сети, а затем стали вызывать беспокойство у поклонников. Пользователи обратили внимание на болезненную худобу обеих актрис, изможденный вид, отстраненный взгляд, а также странное поведение: многим оно показалось чересчур эмоциональным и неестественным.

Фанаты стали искать объяснение и решили, что все дело в ролях, которые исполнили знаменитости: картина рассказывает историю взаимоотношений двух ведьм из страны Оз – злой Эльфабы (Эриво) и доброй Глинды (Гранде). Некоторые поклонники предположили, что актрисы связаны с темной магией: Ариана в шутку называла себя "настоящей ведьмой", рассказывая о работе над фильмом, и признавалась в своем увлечении картами таро.

Другая конспирологическая теория гласит, что певица якобы еще в начале карьеры продала душу дьяволу и теперь расплачивается за успех.

Тимоти Шаламе

Фото: legion-media.com/Sipa USA/Sthanlee Mirador; instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/esdeekid

Фанаты франко-американского актера заподозрили, что он ведет двойную жизнь: якобы одновременно с карьерой в Голливуде Тимоти выступает под псевдонимом британского рэпера EsDeeKid из Ливерпуля. Музыкант скрывает свою личность и появляется на публике исключительно в балаклаве.

По мнению пользователей Сети, в пользу теории говорит якобы внешнее сходство глаз звезды "Дюны" и рэпера, то, что оба появлялись в похожих аксессуарах, а также увлечение Шаламе хип-хопом. Поклонники нашли несколько видео, где юный Тимоти читает рэп.

В декабре 2025 года голливудский актер впервые публично прокомментировал эти предположения. Во время эфира на одной из британских радиостанций ведущие спросили у Шаламе, действительно ли рэпер является его альтер эго. Тимоти загадочно ответил, что "правда раскроется в нужное время".

Аврил Лавин

Фото: legion-media.com/Splash News/Johns PKI

Поклонники 41-летней певицы предположили в Сети, что она ушла из жизни еще в 2003 году. По одной из версий, исполнительница погибла в результате автокатастрофы, а в публичном пространстве ее заменил двойник. Похожую на певицу женщину зовут Мелисса Ванделла: фанаты решили, что продюсеры не захотели терять доход, поэтому стали выдавать за популярную знаменитость другую девушку.

В пользу теории, по мнению ее сторонников, свидетельствуют изменения во внешности Аврил после 2003 года. Кроме того, фанаты якобы видели снимки с фотосессии Лавин, где на ее руке было написано имя Мелисса.

В 2024-м году певица прокомментировала теорию в эфире одного из подкастов. Она заявила, что относится к этим слухам спокойно, считая их глупостью.

