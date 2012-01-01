Леди Гагу обвинили в служении сатане после выступления в вечернем шоу

Леди Гага стала гостем телевизионного шоу Saturday Night Live, в рамках которого поучаствовала в странной постановке. Пользователи соцсетей решили, что скетч похож на сатанинский ритуал, и жестко осудили певицу. Кого еще из звезд подозревают в связях с нечистой силой, расскажет Москва 24.

Леди Гага

8 марта певица появилась в качестве соведущей и музыкального гостя в телепрограмме Saturday Night Live. Во время шоу Леди Гага и ее коллеги исполнили странный ритуал: одетые в черные комбинезоны и красные плащи с капюшонами, они якобы вызывали демоническую сущность Ламашту. При этом один из участников пил нечто, похожее на кровь, а другого обмазали этой жидкостью. В СМИ сразу же вспомнили, что в древней Месопотамии Ламашту называли женщину-демона с головой льва, которая причиняет вред детям и беременным.

Пользователи соцсетей негативно отреагировали на перформанс.

"Иисус вернется, и когда он это сделает, то зайдет в Голливуд", "пародийное поклонение дьяволу – это все равно поклонение дьяволу", "она буквально пыталась вызвать кошмары и что-то похуже. Они даже не использовали вымышленные заклинания", "как низко они могут опуститься?" – возмущались комментаторы.

Впрочем, певице не в первый раз достается за якобы служение темным силам. Интернет-конспирологи на протяжении многих лет находят в ее песнях, клипах и публичных выступлениях оккультные символы. В 2012 году Леди Гаге даже пришлось отменить концерт в индонезийской Джакарте: причиной стали протесты местного населения в связи с "вульгарным" стилем, "непристойными одеждами" и "сатанинской верой" исполнительницы.

Ольга Бузова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Звезду тоже подозревают в связях с темными силами: в Сети ходят слухи, что она состоит в тайном сообществе. В качестве основного аргумента приводится ее фирменный жест: ладонь, сложенная в виде буквы L. Некоторые пользователи уверяют, что в оккультизме этот знак считается символом дьявола.

Теледиву также "записывали" в тайное общество масонов. Конспирологи в соцсетях не раз обращали внимание на сторис, которые Оля выкладывает перед концертами. Прежде чем выйти на сцену, она несколько раз вырисовывает вокруг себя в воздухе знак треугольника – одного из главных символов масонства.

В 2021 году в одном из интервью Бузова прокомментировала подобные предположения публики и отметила, что ей не льстит пристальное внимание "со стороны людей, любящих мистику". Исполнительница добавила, что она очень светлый человек и не продавала душу дьяволу.

"Я транслирую любовь и добро в своих песнях, в своих образах и своих высказываниях. Я делаю добро злу назло. В моем сердце правда нет ненависти и негатива", – отметила Бузова.

Кэти Перри

Фото: Amy Sussman/Getty Images

Конспирологи уверены, что певица слишком быстро взлетела на вершину музыкального Олимпа, и решили, что она просто продала душу дьяволу. Сторонники этой теории якобы находят в ее клипах и песнях оккультные знаки и тайные послания.

При этом Перри в одном из интервью в шутку или всерьез призналась в связи с темными силами.

"Клянусь, я хотела быть как Эми Грант (американская певица, прозванная "королевой современной христианской поп-музыки". – Прим. ред.), но не сработало, тогда я продала душу дьяволу", – заявила Кэти.

Бейонсе и Джей Зи

Фото: Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy

Конспирологи также не могли пройти мимо творчества рэпера: в песнях он неоднократно ссылается на дьявола, а в клипах многие рассмотрели сатанинскую символику. У Джей Зи даже есть трек под названием "Люцифер".

Супругу рэпера тоже подозревают в связи с темными силами. В Сети гуляет фраза из интервью певицы, где она якобы признается, что чувствовала потустороннее вмешательство.

"Я могу мощно петь ноты и делать все остальное, но когда я одна – не получается. И я помню, перед одним выступлением я подняла руки, и это было в первый раз, когда я почувствовала, как что-то в меня вселилось..." – рассказывала Бейонсе.

Любители заговоров однажды заметили у исполнительницы жуткое украшение: кольцо с изображением головы Бафомета – по некоторым данным, в средние века так называли жену дьявола. Тайный смысл усмотрели и в имени, которое певица и ее супруг дали старшей дочери – Blue Ivy. Поклонники теории считают, что каждая буква – начало слова, которые вместе составляют фразу Born Living Under Evil, Illuminati's Very Youngest ("Рождена, чтобы служить злу, самая юная из иллюминатов").