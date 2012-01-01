Хирург Ликаров: синяк на руке Трампа может быть следствием дерматита

Журналистов и интернет-пользователей обеспокоил огромный синяк на руке президента США Дональда Трампа. Официальная версия Белого дома – "слишком много рукопожатий", однако есть и более неожиданные теории. Основные версии и догадки – в материале Москвы 24.

Рукопожатия "с тысячами людей"?

Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Большой синяк на правой руке президента США Дональда Трампа журналисты заметили на переговорах с французским коллегой Эммануэлем Макроном 24 февраля. Отметина занимает практически всю тыльную сторону кисти американского лидера. Вскоре пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что синяк является следствием интенсивных рукопожатий, ведь глава государства встречается с огромным количеством людей каждый день.

В то же время журналисты Daily Mail проследили, что Трамп не впервые появляется на публике с гематомой, якобы замаскированной тональным кремом. В Сети есть снимки политика, сделанные в августе и ноябре 2024 года, на которых тоже можно заметить синяки и покраснения на правой руке. К слову, в одном из интервью глава Белого дома также объяснял это следами от рукопожатий "с тысячами людей".

При этом журналисты отметили, что и у его предшественника Джо Байдена тоже появился синяк на левой руке незадолго до того, как он покинул свой пост. Однако экс-президент США оставил инцидент без объяснений. Кроме того, синяк на правой руке замечали на последних прижизненных фото королевы Елизаветы II. Откуда он появился, официально не уточнялось.

Травма, капельница или густая кровь?

Фото: ТАСС/Chris Kleponis - CNP/picture alliance/Consolidated

Версия Белого дома многим показалась неубедительной, из-за чего в Сети начали появляться всевозможные теории. К примеру, некоторые задались вопросом, не страдает ли Трамп от обезвоживания или дефицита витаминов.

А вот журналисты издания "Комсомольская правда" проанализировали манеру рукопожатия Трампа. Они пришли к выводу, что в большинстве случаев президент США обхватывает руку собеседника сверху и сильно сжимает, при этом именно тыльная часть его кисти остается свободной от прикосновений.

Официальную версию возникновения гематомы поставил под сомнение и собеседник издания, врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог, председатель секции геронтологии МОИП МГУ Валерий Новоселов. Он недоумевает: с какой силой нужно сжать руку, чтобы оставить такой заметный след?! Да и расположение синяка было бы другим.

Эксперт поделился своей теорией: 78-летний президент в силу преклонного возраста мог попросту упасть и удариться.





Валерий Новоселов врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог, председатель секции геронтологии МОИП МГУ Перед нами пожилой человек. Да, он в хорошей и физической, и психической форме, в отличие от своего предшественника Джо Байдена. У Трампа деменции нет. Но чем больше у него встреч, выступлений, переговоров, тем выше риск, что где-то он может споткнуться и упасть. Скорее всего, это именно тот случай, который усиленно скрывает его команда.

При этом хирург Марат Ликаров озвучил изданию другую версию: у Трампа может быть дерматит. По его словам, при внимательном рассмотрении можно заметить сухость и шершавость кожи на руке президента США. Кроме того, периодичность появления отметины может быть связана с фазами обострения заболевания. Эксперт подчеркнул, что частые синяки – еще не повод для беспокойства. Однако если они появляются без видимых причин, то могут сигнализировать, например, о возросшей хрупкости сосудов.



Врач-кардиолог Андрей Кондрахин в свою очередь объяснил Life.ru, что гематомы могут появляться, в том числе из-за медицинских вмешательств.





Андрей Кондрахин врач-кардиолог Например, постановка капельницы, которая может привести к таким последствиям из-за нарушения техники введения лекарственного средства. Обычно используются вены на ладони, и в результате может возникнуть такая проблема.

Также он добавил, что есть кроворазжижающие препараты, которые могут вызывать спонтанное кровоизлияние. В таких случаях даже незначительный удар порой оставляет на теле внушительную гематому.

При этом врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с "Аргументами и фактами" предположила, что причиной синяка могло стать сгущение крови. А ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Лопухина Пироговского университета, судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун заявил РИА Новости, что такое бывает из-за поверхностного расположения кровеносных сосудов. Кроме того, в зрелом возрасте они легко травмируются, в результате чего могут происходить небольшие кровоизлияния. В целом это не является симптомом серьезной патологии, пояснил специалист.

