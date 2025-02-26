Белый дом: синяк на руке Трампа появился из-за частых рукопожатий

Фото: 123RF/palinchak

У американского лидера Дональда Трампа появился синяк на руке из-за ежедневных рукопожатий. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление официального представителя Белого дома Кэролайн Левитт, которое передает NBC.

Она уточнила, что американский лидер "постоянно работает и пожимает руки целый день каждый день".

В декабре прошлого года Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский пожали друг другу руки во время трехсторонней встречи в Елисейском дворце Парижа. Спустя время их крепкие рукопожатия стали обсуждать пользователи в соцсетях.

Некоторые вспомнили, что в 2017 году при встрече Трампа и Макрона во Франции их рукопожатие продлилось почти 30 секунд. Другой пользователь предположил, что французский лидер долго тренировался перед встречей с президентом США. Были и те, кто считал, что главе Франции после такого может понадобиться массаж рук.

Сам Трамп после встречи назвал рукопожатие с Макроном "крепким". Как он утверждал, Макрон это тоже осознал.

