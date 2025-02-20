20 февраля, 20:14Политика
Глава МИД Норвегии пожал руку Лаврову на заседании G20
Фото: AP Photo/Ebrahim Noroozi
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пожал руку главе МИД Норвегии Эспену Барту Эйде, когда проходил к своему месту на заседании глав внешнеполитических ведомств G20 в Йоханнесбурге, передает ТАСС.
Кроме того, Лаврова тепло приветствовали коллеги из Алжира и Турции Ахмед Аттаф и Хакан Фидан соответственно. Лавров занял место за столом рядом с Фиданом и главой МИД Южной Кореи.
Раньше представители нескольких европейских стран, в том числе скандинавских, игнорировали Россию на подобных мероприятиях.
Сам Лавров до этого рассказывал, как представители европейских стран убегают от него, когда видят на каких-либо политических мероприятиях. В качестве примера он привел поведение западных чиновников на саммите "Большой двадцатки".
Например, в прошлом году бывший госсекретарь США Энтони Блинкен не встретился с главой МИД РФ на саммите G20 в Бразилии. Министр назвал такое поведение детским. Он также указал, что никогда не навязывает свое общество в разговоре с иностранными представителями.