Глава МИД Норвегии пожал руку Лаврову на заседании G20

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пожал руку главе МИД Норвегии Эспену Барту Эйде, когда проходил к своему месту на заседании глав внешнеполитических ведомств G20 в Йоханнесбурге, передает ТАСС.

Кроме того, Лаврова тепло приветствовали коллеги из Алжира и Турции Ахмед Аттаф и Хакан Фидан соответственно. Лавров занял место за столом рядом с Фиданом и главой МИД Южной Кореи.

Раньше представители нескольких европейских стран, в том числе скандинавских, игнорировали Россию на подобных мероприятиях.

Сам Лавров до этого рассказывал, как представители европейских стран убегают от него, когда видят на каких-либо политических мероприятиях. В качестве примера он привел поведение западных чиновников на саммите "Большой двадцатки".

Например, в прошлом году бывший госсекретарь США Энтони Блинкен не встретился с главой МИД РФ на саммите G20 в Бразилии. Министр назвал такое поведение детским. Он также указал, что никогда не навязывает свое общество в разговоре с иностранными представителями.

