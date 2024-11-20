Захарова назвала желание Макрона пожать руку Лаврову политикой "двух стульев"

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Желание французского президента Эммануэля Макрона пожать руку главе российского МИД Сергею Лаврову на саммите G20 в Бразилии – проявление политики "двух стульев". Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, стремительный "нырок" Макрона она видела сама. На следующий день, уточнила Захарова, к ней подошел человек французского происхождения и поинтересовался, зачем лидер Франции жмет руку Лаврову, если ежедневно он говорит про Россию "гадости", поддерживает и принимает "чудовищные" решения.

Саммит G20 прошел в Рио-де-Жанейро с 18 по 19 ноября. Лавров возглавлял российскую делегацию по поручению Владимира Путина, который не посетил конференцию из-за сложившейся вокруг РФ ситуации.

СМИ писали, что на саммите Макрон "разыскал" российского министра и пожал ему руку. Позже Лавров это подтвердил и назвал абсолютно нормальным тот факт, что представители стран поздоровались друг с другом в публичном месте.