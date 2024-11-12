Лавров возглавит делегацию РФ на саммите G20 в Бразилии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на саммите Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев в своем телеграм-канале.

На встречу, которая состоится 18–19 ноября, он поедет по поручению Владимира Путина.

При этом сам российский лидер поучаствовать в саммите не сможет. По словам Путина, такое решение он принял, чтобы не срывать мероприятие из-за сложившейся вокруг РФ ситуации.

При этом глава России указал, что поддерживает с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой "прекрасные, дружеские отношения". Также он назвал саммит G20 хорошим и полезным форумом, однако подчеркнул, что эти условия сохранятся только в том случае, если площадка не будет политизирована.