Путин заявил, что не поедет на саммит G20 в Бразилию

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Владимир Путин заявил, что не поедет на саммит G20, который в 2024 году состоится в Бразилии. Российский лидер указал, что принял такое решение, чтобы не срывать мероприятие.

Комментируя этот вопрос в ходе встречи с руководителями СМИ стран БРИКС, Путин обратил внимание, что осознает, какая ситуация сложилась вокруг России. При этом российский лидер указал, что поддерживает с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой "прекрасные, дружеские отношения".

"Ну что же, я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума? Мы же прекрасно понимаем, и я понимаю, что, даже если исключить этот МУС (в качестве ограничительного фактора. – Прим. ред.), разговор будет только об этом. Мы фактически сорвем работу "двадцатки". Зачем? Мы же взрослые люди", – аргументировал свою позицию президент.

Тем не менее власти страны подберут человека, который представит интересы России в рамках мероприятия на высоком уровне, подчеркнул Путин.

При этом Путин назвал саммит G20 хорошим и полезным форумом, однако подчеркнул, что эти условия сохранятся только в том случае, если площадка не будет политизирована. Глава государства напомнил, что "Большая двадцатка" создавалась как экономическая платформа. По его мнению, польза саммита сохранится, если дальнейшее развитие форума будет идти именно в этом ключе.

В марте МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, так как те якобы причастны к незаконной депортации и перемещению детей из Украины в Россию. В МИД РФ отмечали, что это решение для России не имеет никакого значения.

В начале сентября Путин приезжал с официальным визитом в Монголию по приглашению президента страны Ухнагийна Хурэлсуха. Тогда Украина настаивала, чтобы страна арестовала Путина в рамках исполнения соответствующего решения МУС.

Позже, по данным СМИ, Киев обратился с таким же призывом к Бразилии. Украина заявила стране о необходимости арестовать Путина, если он посетит саммит G20.

