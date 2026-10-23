Набиуллина: рисков для финансовой устойчивости компаний сейчас нет

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Рисков для финансовой устойчивости компаний сейчас нет, а массового ухудшения финансового положения в 2027 году опасаться не стоит. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

Набиуллина пояснила, что новый прогноз по ключевой ставке предполагает снижение ее среднего уровня в 2027 году по сравнению с 2026 годом. По этой причине оснований ждать массовых проблем у платежеспособных компаний в 2027 году нет, добавила глава Банка России.

Ранее она заявила, что в 2027 году возможности для снижения ключевой ставки по-прежнему есть, но их меньше. Набиуллина пояснила, что оценивать пространство для уменьшения ставки в рамках одного заседания неуместно – надо смотреть на траекторию.

Банк России на заседании 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Уточненный прогноз ЦБ: средняя ключевая ставка в 2026 году – 14,6%. В 2027 году регулятор ожидает ее на уровне 12,5–13,5% вместо прежних 10,5–12,5%, а в 2028-м – 9–10% вместо 8–9%.

