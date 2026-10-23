Набиуллина заявила, что пространства для снижения ключевой ставки в 2027 году стало меньше

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Возможности для уменьшения ключевой ставки в 2027 году сохраняются, но их стало меньше, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Глава регулятора пояснила, что оценивать пространство для снижения ставки на одно заседание неуместно – нужно смотреть на траекторию. Набиуллина добавила, что на 2027 год возможность снижения сохраняется, однако траектория повышена, поэтому и пространства стало меньше.

По ее словам, регулятор предметно рассматривал только сохранение ставки и только нейтральный сигнал. Она отметила, что обсуждались практически все варианты сигнала, были отдельные мнения по повышению ставки, но предметно рассматривался лишь один вариант – сохранение ставки.

Восстановление инвестиций продолжается, сообщила глава ЦБ. Об этом говорят увеличение производства и импорта инвестиционных товаров, а также положительная динамика в строительстве. По данным опроса регулятора, в четвертом квартале предприятия ожидают умеренного роста инвестиций.

"С учетом более высокой динамики внутреннего спроса, мы уточнили оценку роста ВВП на этот год до 0,5 и 1%", – сказала Набиуллина.

Банк России на прошедшем 23 октября заседании сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Средняя ключевая ставка в 2026 году, согласно уточненному прогнозу ЦБ, составит 14,6%. В 2027 году регулятор ожидает ее на уровне 12,5–13,5% вместо прежних 10,5–12,5%, а в 2028-м – 9–10% вместо 8–9%.

ЦБ рассчитывает, что инфляция вернется к целевому уровню в 4% в 2027 году. Однако ценовое давление пока остается повышенным: в третьем квартале текущий рост цен с учетом сезонных колебаний достиг 8% в пересчете на год против 4,8% во втором квартале.

