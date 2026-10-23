Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября, 15:35

Экономика

Набиуллина заявила, что пространства для снижения ключевой ставки в 2027 году стало меньше

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Возможности для уменьшения ключевой ставки в 2027 году сохраняются, но их стало меньше, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Глава регулятора пояснила, что оценивать пространство для снижения ставки на одно заседание неуместно – нужно смотреть на траекторию. Набиуллина добавила, что на 2027 год возможность снижения сохраняется, однако траектория повышена, поэтому и пространства стало меньше.

По ее словам, регулятор предметно рассматривал только сохранение ставки и только нейтральный сигнал. Она отметила, что обсуждались практически все варианты сигнала, были отдельные мнения по повышению ставки, но предметно рассматривался лишь один вариант – сохранение ставки.

Восстановление инвестиций продолжается, сообщила глава ЦБ. Об этом говорят увеличение производства и импорта инвестиционных товаров, а также положительная динамика в строительстве. По данным опроса регулятора, в четвертом квартале предприятия ожидают умеренного роста инвестиций.

"С учетом более высокой динамики внутреннего спроса, мы уточнили оценку роста ВВП на этот год до 0,5 и 1%", – сказала Набиуллина.

Банк России на прошедшем 23 октября заседании сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Средняя ключевая ставка в 2026 году, согласно уточненному прогнозу ЦБ, составит 14,6%. В 2027 году регулятор ожидает ее на уровне 12,5–13,5% вместо прежних 10,5–12,5%, а в 2028-м – 9–10% вместо 8–9%.

ЦБ рассчитывает, что инфляция вернется к целевому уровню в 4% в 2027 году. Однако ценовое давление пока остается повышенным: в третьем квартале текущий рост цен с учетом сезонных колебаний достиг 8% в пересчете на год против 4,8% во втором квартале.

Читайте также


экономика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика