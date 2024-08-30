МИД Украины призвал Монголию арестовать Путина

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Украинский МИД настаивает на исполнении решения Международного уголовного суда (МУС) и требует Монголию арестовать Владимира Путина. Об этом заявило украинское министерство иностранных дел в своем телеграм-канале.

"Путин и остальные члены военно-политического руководства РФ должны предстать перед правосудием", – заявили в ведомстве.

Однако осведомленные источники Bloomberg заявили, что Монголия не станет выполнять ордер МУС на арест российского лидера во время визита.

"Путин получил заверения перед запланированным визитом в Монголию в том, что он не будет арестован по ордеру МУС", – утверждается в публикации.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не беспокоит решение МУС в контексте визита Путина в Монголию. Президент РФ посетит страну 3 сентября и примет участие в торжествах в честь 85-летия победы советских и монгольских войск на Халхин-Голе.

МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, так как те якобы причастны к незаконной депортации и перемещению детей из Украины в Россию. В МИД РФ тогда заявляли, что решение суда для России не имеет никакого значения.

