Убившего учительницу в Прикамье подростка приговорили к 6 годам колонии

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Суд приговорил 17-летнего юношу, убившего учительницу в городе Добрянке Пермского края, к шести годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Подростка признали виновным по части 1 статьи 105 УК РФ – "Убийство". Следственные органы СК по Пермскому краю собрали доказательства, которые суд счел достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Наказание подросток будет отбывать в воспитательной колонии.

Преступление произошло 7 апреля 2026 года. Юноша напал на учительницу русского языка и литературы, которая была его классной руководительницей, у входа в школу № 5 в пермской Добрянке. Женщину отвезли в больницу в крайне тяжелом состоянии, там она скончалась.

Выяснилось, что подросток состоит на учете в полиции. Также ранее он угрожал своей бывшей однокласснице.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Помимо этого, ему назначили судебно-психиатрическую экспертизу и заключили под стражу.