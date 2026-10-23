Представитель певца JONY опровергла информацию о его болезни

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Представитель российского певца JONY (настоящее имя – Джахид Гусейнли) опровергла информацию о его болезни. Об этом она рассказала ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что исполнитель страдает генетическим заболеванием и проходит терапию дома.

"У нас все хорошо", – отметила представитель артиста.

По ее словам, данные о болезни бездоказательны и не соответствуют действительности. Представитель также подчеркнула, что выступления JONY не отменены – концерты запланированы, они все выставлены на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что JONY сменил имя и фамилию в паспорте на Массимо Торричелли. Свое решение певец комментировать не стал.

JONY – российский певец и автор песен. Широкую известность ему принесли композиции "Аллея", "Комета" и "Ты беспощадна". В 2021 году он стал победителем второго сезона шоу "Маска" на НТВ.