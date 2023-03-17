Захарова заявила, что решение МУС об аресте Путина для РФ не имеет никакого значения

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале заявила, что решения Международного уголовного суда (МУС) для России не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения.

"Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет", – отметила дипломат.

По ее словам, Россия никак не сотрудничает с МУС, поэтому возможные аресты с юридической точки зрения ничтожны.

17 марта МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление суда.

Там отметили, что Путин и Львова-Белова могут относиться к военным преступлениям, под которыми подразумевается незаконная депортация и незаконное перемещение детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

В феврале этого года посольство России в Вашингтоне прокомментировало обвинения Госдепа США в "депортации" украинских детей.

В посольстве заявили, что Россия приняла детей, вынужденных спасаться вместе со своими родными от обстрелов и зверств ВСУ. Диппредставительство также уточнило, что Россия обеспечивает защиту жизней детей и их благополучие.

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