14:55Политика
Эвакуацию детей и маломобильных жителей объявили в Купянске Харьковской области
Фото: depositphotos/billperry
Администрация Купянска Харьковской области объявила эвакуацию детей и маломобильных жителей города. Соответствующее заявление было размещено в телеграм-канале городской военной администрации.
"В Купянской территориальной общине началась обязательная эвакуация детей и маломобильных категорий населения", – говорится в сообщении.
Согласно заявлению, решение об эвакуации групп лиц было принято 27 февраля текущего года. Его объяснили нестабильной ситуацией с безопасностью в области.
Дети с родителями и лица с ограниченными возможностями здоровья будут эвакуированы в запланированные населенные пункты с размещением. Они получат статус переселенцев, социальные выплаты и гуманитарную помощь.
Эвакуация других групп лиц, проживающих в городе, остается добровольной.
Ранее в ЛНР сообщили, что мобилизованных на Украине солдат без специальной подготовки везут в Купянск Харьковской области. Украинских неподготовленных военных якобы расселяют по объектам гражданского назначения и домам мирного населения. В Купянске заметили порядка 700 подобных мобилизованных.
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