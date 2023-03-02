Эвакуацию детей и маломобильных жителей объявили в Купянске Харьковской области

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Администрация Купянска Харьковской области объявила эвакуацию детей и маломобильных жителей города. Соответствующее заявление было размещено в телеграм-канале городской военной администрации.

"В Купянской территориальной общине началась обязательная эвакуация детей и маломобильных категорий населения", – говорится в сообщении.

Согласно заявлению, решение об эвакуации групп лиц было принято 27 февраля текущего года. Его объяснили нестабильной ситуацией с безопасностью в области.

Дети с родителями и лица с ограниченными возможностями здоровья будут эвакуированы в запланированные населенные пункты с размещением. Они получат статус переселенцев, социальные выплаты и гуманитарную помощь.

Эвакуация других групп лиц, проживающих в городе, остается добровольной.

Ранее в ЛНР сообщили, что мобилизованных на Украине солдат без специальной подготовки везут в Купянск Харьковской области. Украинских неподготовленных военных якобы расселяют по объектам гражданского назначения и домам мирного населения. В Купянске заметили порядка 700 подобных мобилизованных.



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