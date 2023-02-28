09:46Политика
В ЛНР сообщили о переброске к Артемовску подготовленных НАТО бойцов ВСУ
Фото: ТАСС/dpa/Kay Nietfeld
Украинская сторона перебрасывает вооружение, технику и личный состав в населенный пункт Часов Яр в районе Артемовска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.
По его словам, личный состав прошел обучение в странах Европы на полигонах Североатлантического альянса.
"Выявлено прибытие около 30 единиц легкобронированной колесной и гусеничной техники. Порядка 350 обученных военнослужащих рядового состава и до 15 офицеров, скорее всего, прошедших обучение на полигонах НАТО", – заявил Марочко.
Согласно данным подполковника, у личного состава, который прибыл в населенный пункт Часов Яр, отмечена высокая дисциплина и мотивация.
Между тем Марочко также рассказал, что украинских мобилизованных бойцов без специальной подготовки направили в Купянск Харьковской области. Около 700 таких солдат расселяют по объектам гражданского назначения и домам мирных жителей, утверждает он.
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