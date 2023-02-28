В ЛНР сообщили о переброске к Артемовску подготовленных НАТО бойцов ВСУ

Фото: ТАСС/dpa/Kay Nietfeld

Украинская сторона перебрасывает вооружение, технику и личный состав в населенный пункт Часов Яр в районе Артемовска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.

По его словам, личный состав прошел обучение в странах Европы на полигонах Североатлантического альянса.

"Выявлено прибытие около 30 единиц легкобронированной колесной и гусеничной техники. Порядка 350 обученных военнослужащих рядового состава и до 15 офицеров, скорее всего, прошедших обучение на полигонах НАТО", – заявил Марочко.

Согласно данным подполковника, у личного состава, который прибыл в населенный пункт Часов Яр, отмечена высокая дисциплина и мотивация.

Между тем Марочко также рассказал, что украинских мобилизованных бойцов без специальной подготовки направили в Купянск Харьковской области. Около 700 таких солдат расселяют по объектам гражданского назначения и домам мирных жителей, утверждает он.

Российские военные разрушили крупный склад боеприпасов механизированной бригады ВСУ в ДНР

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!