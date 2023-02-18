21:11Политика
Балицкий заявил, что 62,5% Запорожской области находятся под контролем российских войск
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что на сегодняшний день 62,5% региона контролируется российской армией.
"В настоящий момент 62,5% области находятся под контролем российских войск", – передает РИА Новости его слова.
Балицкий отметил, что сейчас в области наблюдается некоторое затишье. Он также уточнил, что Запорожье пока не удалось освободить. Однако сделать это необходимо, поскольку там расположены жизненно важные структуры:
- детская больница;
- онкоцентры;
- узловые станции железной дороги.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что число бойцов украинской стороны на запорожском направлении за неделю увеличилось на пять тысяч человек.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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