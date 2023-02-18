Балицкий заявил, что 62,5% Запорожской области находятся под контролем российских войск

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что на сегодняшний день 62,5% региона контролируется российской армией.

"В настоящий момент 62,5% области находятся под контролем российских войск", – передает РИА Новости его слова.

Балицкий отметил, что сейчас в области наблюдается некоторое затишье. Он также уточнил, что Запорожье пока не удалось освободить. Однако сделать это необходимо, поскольку там расположены жизненно важные структуры:

детская больница;

онкоцентры;

узловые станции железной дороги.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил , что число бойцов украинской стороны на запорожском направлении за неделю увеличилось на пять тысяч человек.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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