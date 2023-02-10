Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Запорожье заявили о повреждении энергетических объектов, которые находятся на подконтрольной Киеву территории. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на секретаря городского совета Анатолия Куртева.

"Атаковали объекты энергетической инфраструктуры", – рассказал он.



По его словам, за час зафиксировали 17 ударов. Куртев обратил внимание на то, что это рекордный показатель с февраля прошлого года.

Ранее Минобороны РФ рассказало, как военная полиция обезвредила взрывное устройство в Запорожской области, которое украинские диверсанты установили рядом с автобусной остановкой. Опасную находку доставили на полигон и уничтожили накладным зарядом.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВС РФ уничтожили два склада с боеприпасами ВСУ в районе Запорожья

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