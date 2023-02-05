Военная полиция обезвредила взрывное устройство около остановки в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минобороны РФ рассказало, как военная полиция обезвредила взрывное устройство в Запорожской области. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале министерства.

"В Запорожской области украинские диверсанты установили рядом с автобусной остановкой взрывное устройство. Военнослужащие военной полиции обнаружили опасный предмет", – сообщается в публикации.

Опасную находку доставили на полигон и уничтожили накладным зарядом.

В оборонном ведомстве отметили, что военная полиция постоянно находится на боевом дежурстве. Ее главная задача – защищать мирных граждан на освобожденных территориях.

Ранее власти Запорожской области сообщили о взрыве, который прогремел в Энергодаре. В результате происшествия погиб человек.

Спасатели оперативно прибыли на место. Выяснилось, что взорвался автомобиль. Возгорание удалось ликвидировать. От мощного взрыва в ближайших домах вылетели окна, была полностью уничтожена еще одна машина.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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