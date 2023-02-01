ВСУ создали оборонительный эшелон в пригороде Запорожья после потери Каменского – Рогов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

После потери села Каменское на берегу Днепра ВСУ создали новый рубеж обороны в ближайших пригородах Запорожья. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По его словам, после успешных действий ВС России на запорожской линии боевого соприкосновения украинские солдаты переместились на Плавни и Степногорск, а также создали новый оборонительный эшелон в Балабино, Кушугуме и Камышевахе.

Ранее Рогов сообщил о том, что российские силы укрепляют свои позиции на новых рубежах, отбитых у ВСУ в Запорожской области. Глава движения также добавил, что российские бойцы ведут огонь по позициям противника в Орехове, Гуляйполе и Чаривном.

До этого Владимир Рогов рассказал, что спецподразделение украинской армии ночью попыталось прорваться в Запорожской области. Передвижение украинского спецназа вовремя обнаружили российские разведчики, после чего бойцы нанесли артиллерийский удар по украинским солдатам.

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