ВСУ оказались перед выбором, оставить Артемовск или Часов Яр – подполковник ЛНР

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В настоящее время Вооруженные силы Украины стоят перед выбором, оставить Артемовск или перебросить туда ресурсы из Часова Яра, потеряв этот населенный пункт. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, всем известно, что судьба Артемовска предрешена. Марочко пояснил, что, как бы украинские бойцы не сражались, им нужны запасные позиции для отхода из населенного пункта.

"Вот как раз и выбраны эти запасные позиции в населенном пункте Часов Яр, он находится западнее Артемовска", – отметил Марочко.

Эксперт уточнил, что в Часовом Яре много складов, там есть лечебные учреждения. Кроме того, в городе хорошо оборудованы фортификационные сооружения.

Он подчеркнул, что ВС РФ приступили к обходу Артемовска с юга.

"Но нужно учитывать, что им (противнику. – Прим. ред.) нужен людской ресурс и в Артемовске, и в Часовом Яре, поэтому у них сейчас дилемма: либо все-таки оставить Артемовск, либо подбрасывать все больше сил в данный населенный пункт, но тем самым обескровливая Часов Яр", – пояснил Марочко.

Подполковник ЛНР в отставке также предположил, что Красный Лиман, который отбили ВСУ в начале октября, может быть освобожден раньше Артемовска.

Ранее замкомандира батальона "Свобода" в составе 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Владимир Назаренко назвал бои под Артемовском сущим адом. По его словам, в районе населенного пункта ведется тяжелый перманентный бой каждый день и час.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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