Фото: Минобороны РФ

Российские силы укрепляют свои позиции на новых рубежах, отбитых у Вооруженных сил Украины в Запорожской области, сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По его словам, сейчас идет обработка позиций противника: активно работает авиация, РСЗО "Торнадо-С". Рогов напомнил, что этот вид вооружения превосходит американскую РСЗО HIMARS по точности.

Глава движения также рассказал, что сейчас российские силы ведут огонь по позициям ВСУ в Орехове, Гуляйполе и Чаривном.

Ранее Рогов рассказал, что спецподразделения украинской армии ночью попытались прорваться в Запорожской области. Российские войска нанесли по военным артиллерийский удар. Одному из участников украинской спецгруппы удалось сбежать.

Российские военные ликвидировали группу украинских диверсантов под Авдеевкой. Сначала ВС РФ определили пункт временного размещения диверсантов с помощью оптических приборов ночного видения. После этого украинских диверсантов нейтрализовали применением огня из орудий 152-миллиметрового калибра и 122-миллиметровых установок.



ВС РФ ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу под Авдеевкой

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