ВС РФ ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу под Авдеевкой

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу под Авдеевкой. Об этом сообщает РИА Новости.

Определить местоположение украинских боевиков удалось с помощью оптических электронных средств наблюдения. Российские военные использовали тепловизоры и спецприборы, позволяющие видеть в темноте.

Украинских диверсантов нейтрализовали применением огня из орудий 152-миллиметрового калибра и 122-миллиметровых установок.

До этого российская армия ликвидировала группу диверсантов в районе Орехова в Запорожской области. Участниками группировки были 20 человек. Член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что диверсанты намеревались прорваться через ряды армии РФ.



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