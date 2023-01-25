Минобороны РФ заявило о пресечении попытки ВСУ высадиться на левый берег Днепра

Фото: ТАСС/ Рубцов Андрей

Вооруженные силы России на херсонском направлении пресекли попытку украинских военных переправиться на левый берег Днепра для высадки диверсионно-разведывательных групп. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Он сообщил, что данная попытка была прервана в районе поселка Днепряны.

Генерал-лейтенант Конашенков подчеркнул, что на территории Николаевки в Херсонской области также удалось поразить ударами авиации и огнем артиллерии резервы ВСУ на правом берегу Днепра.

"Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три лодки и две боевые машины пехоты", – уточнил представитель Минобороны РФ.

Во вторник, 24 января, в районе города Орехова в Запорожской области была уничтожена группа украинских диверсантов. В ее состав входило около 20 человек. Они планировали прорваться сквозь ряды российской армии, которая ведет наступление на данном участке фронта.

В среду, 25 января, в Запорожской области сообщили о продвижении ВС РФ в направлении Гуляйполя.



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