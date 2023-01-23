Наступление ВС России отодвинуло линию обстрела в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска отодвинули линию огня от мирных городов и сел в Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Он пояснил, что им удалось выбить Вооруженные силы Украины из некоторых населенных пунктов, откуда наносились удары.

До этого Рогов сообщил, что украинские войска отступили из села Каменского, которое теперь находится в серой зоне. Взятие под контроль этого села позволит продвинуться в направлении поселка городского типа Степногорск, а затем и к Запорожью.

С середины декабря как минимум несколько десятков солдат территориальной обороны ВСУ перешли на сторону России на запорожском направлении. Речь идет о бойцах, которых "силой заставляли воевать".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВСУ продолжают наносить удары по жилым кварталам Донецка

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