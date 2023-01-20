Запорожские власти сообщили о боях почти на всей линии фронта в регионе

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что в регионе почти на всей линии фронта идут бои.

"Сейчас боевые действия в Запорожской области ведутся практически по всей линии боевого соприкосновения. Такого еще не было: Гуляйполе, Чаривное, Белогорье, Орехов, Малые Щербаки, Каменское. Если мы посмотрим всю линию фронта, то везде в данный момент ведутся боевые действия", – передает РИА Новости его слова.

Он также отметил, что в последнее время вражеские войска упали духом. По мнению Рогова, еще прошлой осенью украинские силы были настроены на победу, однако мощь российской армии подорвала их веру в себя.

Украинским войскам стало труднее удерживать свои позиции на фоне штурмовых действий по всей линии фронта.

Только недавно ВСУ готовились перейти в наступление на запорожском направлении, а теперь вынуждены уйти в оборону, добавил Рогов. Они создают укрепрайоны в пригородах Запорожья и минируют инфраструктуру.

Ранее Рогов заявил, что с середины декабря как минимум несколько десятков солдат территориальной обороны ВСУ перешли на сторону России на запорожском направлении. Он уточнил, что речь идет о солдатах, которых "силой заставляли воевать".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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