Добровольцы штурмовых отрядов освободили село Клещеевка в ДНР при поддержке авиации

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Минобороны РФ объявило об освобождении села Клещеевка в ДНР. Победу на донецком направлении удалось одержать благодаря добровольцам штурмовых отрядов при поддержке авиации и ракетчиков. Об этом сообщается в ежедневной сводке оборонного ведомства.



"На донецком направлении добровольцами штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освобожден населенный пункт Клещеевка Донецкой Народной Республики", – рассказали в министерстве.

Ранее владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что село Клещеевка в ДНР полностью перешло под контроль членов группировки. При этом он добавил, что вблизи населенного пункта еще ведутся бои. Вражеские силы пытаются удержать свои позиции.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Пригожин заявил о взятии под контроль населенного пункта Клещеевка под Артемовском

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