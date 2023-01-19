Пригожин заявил о взятии под контроль села Клещеевка в районе Артемовска

Фото: РИА Новости

Владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что село Клещеевка в ДНР полностью перешло под контроль членов группировки. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале его пресс-службы.

"Можно смело заявлять, что населенный пункт Клещеевка, который является одним из важных пригородов Артемовска, полностью взят под контроль подразделениями ЧВК "Вагнер". <...> Клещеевка освобождена", – отмечается в публикации.

Однако вблизи населенного пункта еще ведутся бои. Вражеские силы пытаются удержать свои позиции.

Ранее Пригожин заявил, что вся территория Соледара была взята под контроль бойцами "Вагнера". Он также добавил, что в освобождении города принимали участие только члены группировки.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Войска РФ взяли под контроль населенный пункт Соль в ДНР

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!